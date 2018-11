Betis-Milan, scontri tra tifosi a Siviglia: arrestati ultras rossoneri

Siviglia, clima rovente in vista di Betis-Milan: scontri tra le due tifoserie, arrestati alcuni ultras rossoneri

E’ tutto pronto per Betis-Milan, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, ma nelle ultime ore si è surriscaldato il clima tra le due tifoserie. Come riportato dalla stampa andalusa, ieri sera a Siviglia sono stati registrati incidenti tra le due fazioni: scontri nel centro città che hanno portato all’arresto di numerosi ultras rossoneri.

Un gruppo di sostenitori del Diavolo avrebbe fermato le automobili in transito e lanciato razzi al centro della strada, scatenando il panico tra i residenti. Momenti di paura, con la Policia Nacional intervenuta tempestivamente per ripristinare la normalità: identificati e ammanettati i responsabili degli scontri, avvenuti nei pressi della Cattedrale di Siviglia.