Skorupski Bologna, c’è il rinnovo! Il portiere vestirà la maglia rossoblù fino al 2027: il comunicato ufficiale

Skorupski Bologna, scatta il rinnovo di contratto! Il portiere vestirà la maglia rossoblù fino al 2027: il comunicato ufficiale del club

Il Bologna blinda la propria porta con la conferma di Łukasz Skorupski. Il club rossoblù ha ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere polacco, che continuerà a difendere i pali felsinei fino al 2027.

Classe 1991, Skorupski è ormai una colonna della squadra: arrivato nel 2018, ha collezionato 260 presenze e si è distinto come uno dei protagonisti della storica vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione. Con questa firma, il legame tra il numero uno e il Bologna si rafforza ulteriormente, garantendo continuità ed esperienza tra i pali.

COMUNICATO – Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027.

