Skriniar a Sportmediaset: «Serve più cattiveria nell’area avversaria. Juve? Pensiamo solo a domani»

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol

Dopo le dichiarazioni a Sky e in conferenza stampa, il difensore dell’Inter, Milan Skriniar è stato sentito anche da Sport Mediaset.

COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo fare gol, essere più cattivi nei momenti decisivi, in Champions e sbagli le tue occasioni poi le squadre ti segnano. Ci vuole più cattiveria nell’area avversaria».

FASE DIFENSIVA – «Baricentro troppo alto? Sicuramente sì. In questo periodo l’anno scorso prendevamo tanti gol, poi ci siamo ripresi e non subire gol è importante per tutti. Possiamo farlo anche quest’anno, dobbiamo cercarlo».

SHERIFF E JUVE – «Sicuramente per noi decisiva è quella di domani. Siamo concentrati e guardiamo solo a domani».