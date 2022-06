Skriniar, affondo del PSG: la settimana prossima a Parigi?

Skriniar sempre più vicino all’addio all’Inter con destinazione Parigi: la prossima potrebbe essere decisiva per il trasferimento

Come scrive da La Repubblica, la settimana in arrivo sarà quella decisiva per il passaggio di Milan Skriniar al PSG. I due club avranno un contatto diretto, probabilmente quello definitivo, per tentare di chiudere l’affare.

I parigini toccheranno quota 70 milioni tra parte fissa e bonus, con l’Inter che potrebbe scendere da 80 milioni a 72-75.