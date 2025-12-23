Skriniar in Serie A, un club è pronto a fare un tentativo per il difensore slovacco? Le ultimissime sul possibile ritorno in Italia

Skriniar in Serie A, il Milan non ha abbandonato la pista dello slovacco. Ma per il momento resta una possibilità non semplice da concludere

La priorità del Milan in vista della finestra di calciomercato invernale è chiara: rinforzare il reparto difensivo con un centrale di livello per Massimiliano Allegri. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane, quello che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato senza dubbio Milan Skriniar, ex pilastro dell’Inter. Il difensore slovacco, che lasciò i nerazzurri tra polemiche per trasferirsi al PSG senza rinnovare il contratto, era stato accostato a un clamoroso ritorno in Italia. Tuttavia, la situazione attuale sembra rendere questa ipotesi molto difficile.

Attualmente, Skriniar milita nel Fenerbahçe, club dove ha ritrovato continuità e centralità: è capitano e titolare indiscusso della formazione turca. La sua leadership e l’importanza nel progetto tecnico di Istanbul rendono complicata, se non impossibile, un’eventuale cessione a gennaio verso il Milan. L’idea di riportare l’ex Inter in Serie A, quindi, perde slancio e costringe la dirigenza rossonera a esplorare alternative concrete.

Tra i profili valutati per rinforzare la difesa spicca Eric Dier, centrale inglese con grande esperienza internazionale, attualmente in forza al Monaco. Il giocatore garantirebbe affidabilità e fisicità, elementi chiave per una retroguardia che ha mostrato qualche fragilità nelle ultime partite. Parallelamente, resta viva la suggestione legata a Federico Gatti della Juventus, roccioso difensore che ha già lavorato con Allegri e con cui il tecnico toscano ha un ottimo rapporto. Tuttavia, convincere la società bianconera a privarsene sarà molto complicato, visto che il club non ha alcuna intenzione di cedere un elemento considerato fondamentale.

La situazione evidenzia come il Milan debba muoversi con attenzione e strategia nel calciomercato invernale. Con la pista Skriniar ormai quasi esclusa, la scelta del rinforzo difensivo dovrà bilanciare esperienza, disponibilità economica e tempi di inserimento immediato nella squadra. Ogni decisione sarà cruciale per permettere ad Allegri di avere più opzioni difensive e affrontare la seconda parte della stagione con maggiore solidità.

In definitiva, l’ex Inter rimane una suggestione suggestiva, ma le trattative concrete sembrano orientate verso alternative come Dier o, in via remota, Gatti. La dirigenza rossonera sa che il tempo stringe: gennaio è alle porte e il Milan deve assicurarsi un rinforzo capace di incidere subito, garantendo al tecnico gli strumenti necessari per consolidare la difesa e competere su tutti i fronti. L’obiettivo è chiaro: riportare equilibrio e sicurezza nella retroguardia del Diavolo, senza lasciare nulla al caso.