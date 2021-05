Skriniar: «Non ci aspettavamo di vincere lo Scudetto domenica. Ora testa all’Europeo»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha festeggiato la vittoria dello Scudetto con i nerazzurri: le sue dichiarazioni

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha festeggiato la vittoria dello Scudetto con i nerazzurri. Le sue dichiarazioni al portale slovacco futbalsfz.sk, in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Sampdoria.

«Non ci aspettavamo di diventare campioni già domenica. Pensavo alla partita contro la Sampdoria. Non vedo l’ora che tutti festeggino e gioiscano insieme, peccato non poter celebrare questa vittoria insieme ai tifosi. È il più grande traguardo della mia carriera, non me ne rendo ancora conto. Ora testa agli Europei».