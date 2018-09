Skriniar, l’Inter e il rinnovo «Vietato sbagliare con Parma e Tottenham»

Le dichiarazioni di Milan Skriniar in vista dei prossimi impegni dell’Inter contro Parma e Tottenham nel giro di una settimana

C’è fiducia in casa Inter per il rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore ex Sampdoria nel giro di pochi mesi è diventato un punto fermo della formazione di Luciano Spalletti. Anche in questa stagione, Skriniar è considerato titolare inamovibile di fianco al neo-arrivato Stefan De Vrij. Quest’oggi il difensore slovacco ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset, parlando dei motivi che lo hanno spinto a rimanere in nerazzurro dopo le sirene di calciomercato estive: «Giochiamo la Champions e il campionato, volevo restare qua all’Inter, abbiamo tre obiettivi davanti a noi e vogliamo farcela».

Il difensore dell’Inter conferma i passi avanti per la questione del rinnovo di contratto e attualmente le parti continuano a negoziare per limare l’intesa definitiva: «Stiamo parlando per il rinnovo di contratto». Settimana importante per le sorti dell’Inter, vietato sbagliare contro Parma e Tottenham: «Questo è il momento fondamentale della stagione, dobbiamo trovare la vittoria anche in casa contro il Parma. Contro il Tottenham vogliamo vincere e avremo anche il supporto dei nostri tifosi, non vedo l’ora di giocare in Europa con questa maglia».