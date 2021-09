Manchester United, Solskjaer: «Ronaldo domani sicuramente in campo»

Manchester United, Solskjaer scioglie ogni dubbio su Ronaldo: «Domani Cristiano sarà sicuramente in campo»

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del possibile schieramento di Cristiano Ronaldo dal primo minuto contro il Newcastle. Di seguito le sue parole.

«Siamo tutti felici del suo ritorno e non vedo l’ora che arrivi domani. Ha avuto un buon pre-campionato e giocato in Nazionale. Sicuramente lo farò entrare in campo. Sappiamo cosa ha ottenuto in carriera e cosa può ancora ottenere. Ha speso la sua vita con grande disciplina e massima professionalità. Il focus all’interno della squadra è cambiato: con l’arrivo di Cristiano e di Varane i giocatori non possono più dare il 95% in allenamento, l’asticella si alza con giocatori vincenti come loro».