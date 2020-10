Sorteggi Champions League 2020/2021 LIVE: date, gironi e partite

Sorteggi Champions League 2020/2021: a Ginevra si sorteggiano gli otto gironi che comporranno la Champions League 20/21

È tempo di alzare il sipario sulla Champions League 2020/2021. A Ginevra, presso l’RTS Studios, va in scena il sorteggio dei gironi della prossima Champions League. Si inizia alle ore 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sorteggi Champions League 2020/2021

Aggiornamenti a partire dalle ore 17.00

Le fasce per il sorteggio

FASCIA 1

Bayern (GER), detentrice UEFA Champions League

Siviglia (ESP), detentrice UEFA Europa League

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

FASCIA 2

Barcellona (ESP) coefficiente 128.000

Atlético Madrid (ESP) 127.000

Manchester City (ENG) 116.000

Manchester United (ENG) 100.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 85.000

Dortmund (GER) 85.000

Chelsea (ENG) 83.000

Ajax (NED) 69.500

FASCIA 3

Dinamo Kiev (UCR) 55.000

Salisburgo (AUT) 53.500

RB Leipzig (GER) 49.000

Internazionale Milano (ITA) 44.000

Olympiacos (GRE) 43.000

Lazio (ITA) 41.000

Krasnodar (RUS) 35.500

Atalanta (ITA) 35.500

FASCIA 4

Lokomotiv Moskva (RUS) 33.000

Marseille (FRA) 31.000

Club Brugge (BEL) 28.500

Borussia Mönchengladbach (GER) 26.000

İstanbul Başakşehir (TUR) 21.500

Midtjylland (DEN) 14.500

Rennes (FRA) 14.000

Ferencváros (HUN) 9.000

Date delle partite

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre

Ottavi di finale: 16-17-23-24 febbraio; 9-10-16-17 marzo

Quarti di finale: 6-7 aprile; 13-14 aprile

Semifinali: 27-28 aprile; 4-5 maggio

Finale: 29/05/2021, stadio Olimpico Atatürk, Istanbul

Regole del sorteggio

Le 32 squadre sono divise in quattro fasce. Nella fascia numero 1 sono presenti le vincitrici di Champions League ed Europa League (Bayern Monaco e Siviglia) oltre ai campioni delle sei nazioni con il ranking più alto. Dalla fascia 2 alla 4, invece, la composizione è determinata dai coefficienti nel ranking UEFA dei club. Ogni girone sarà composto da una squadra per fascia e non ci potranno essere sfide tra squadre della stessa nazione. Per quest’anno si potranno utilizzare cinque sostituzioni anche in Champions League. Di conseguenza il numero di giocatori in distinta salirà a 23.