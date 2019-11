Sorteggio Euro 2020 in tv e streaming: dove vederlo

Sabato 30 novembre sarà effettuato il sorteggio dei gironi di Euro 2020: dove seguirlo in tv e streaming. Nell’urna anche l’Italia di Mancini

Cresce l’attesa per il sorteggio di Euro 2020, che si svolgerà a Bucarest sabato 30 novembre 2019 presso il ROMEXPO della capitale rumena. Nell’urna finiranno le 20 Nazionali qualificate mediante le Qualificazioni, inclusa l’Italia di Roberto Mancini, più le 4 che ancora non si conoscono che verranno fuori dagli spareggi che si giocheranno a marzo e che saranno indicate come ‘vincitrici spareggio 1-4’.

Squadre partecipanti al sorteggio

Saranno in tutto 24 le squadre partecipanti al sorteggio per Euro 2020. Di queste 20 sono già conosciute, mentre le ultime 4 si conosceranno soltanto a marzo 2020 al termine degli spareggi.

Queste le 20 squadre che entrano nel sorteggio in virtù dei risultati ottenuti nelle Qualificazioni:

Austria

Belgio

Croazia

Danimarca

Finlandia

Francia

Galles

Germania

Inghilterra

ITALIA

Olanda

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

Russia

Spagna

Svezia

Svizzera

Turchia

Ucraina

Fasce sorteggio Euro 2020

Fascia 1 – Teste di Serie

ITALIA

Belgio

Inghilterra

Ucraina

Spagna

Germania

Fascia 2

Svizzera

Croazia

Russia

Francia

Olanda

Polonia

Fascia 3

Turchia

Austria

Danimarca

Svezia

Portogallo

Repubblica Ceca

Fascia 4

Finlandia

Galles

Vincitrice Playoff 1

Vincitrice Playoff 2

Vincitrice Playoff 3

Vincitrice Playoff 4

Dove vedere il sorteggio di Euro 2020 in tv e streaming

Tifosi e appassionati avranno due possibilità per seguire il sorteggio di Euro 2020 in tv e streaming. La cerimonia sarà infatti trasmessa sia in chiaro dalla Rai, sia sul satellite da Sky.

Sulla Rai sarà possibile seguirla anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Rai Play, mentre gli abbonati Sky avranno modo di vedere l’evento in streaming mediante Sky Go.

C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.