Soulé, la Roma è sempre più sua. Il dubbio della Gazzetta della Sport: meglio senza Dybala? Ecco cosa dicono i numeri dell’argentino

Soulé, la Roma è sempre più sua. Anche meglio senza Dybala? L’analisi dei numeri dell’argentino che si sta prendendo i giallorossi

Matias Soulé sta vivendo un momento magico con la maglia della Roma, ma una domanda si sta facendo strada: Soulé rende meglio senza Paulo Dybala in campo? Come analizzato dalla Gazzetta dello Sport, la statistica sembra confermare questa tesi. Il giovane attaccante argentino ha infatti partecipato direttamente a 5 gol nelle ultime 6 partite, ma quattro su cinque sono arrivati quando Dybala non era in campo.

I numeri parlano chiaro

Soulé ha realizzato tre gol contro Verona, Fiorentina e Rangers senza la presenza di Dybala, con l’unica eccezione dell’azione che ha portato al gol contro il Pisa, dove Dybala era subentrato a partita in corso. Anche i due assist forniti da Soulé, uno nel derby a Lorenzo Pellegrini e uno a Dovbyk a Firenze, sono arrivati senza il “7” giallorosso in campo.

In sintesi, 5 partecipazioni a un gol su 6 sono state realizzate quando Soulé giocava senza Dybala, confermando una produttività superiore in sua assenza.

Il motivo dietro il rendimento di Soulé

Perché accade questo? La risposta potrebbe risiedere nel fatto che quando Dybala è in campo, Soulé diventa meno centrale nel gioco offensivo della squadra. Con la qualità tecnica di Dybala, i compagni tendono a cercarlo più frequentemente, riducendo così le opportunità di Soulé, che riceve meno palloni giocabili. Questo sembra essere il motivo per cui in partite come quelle contro Milan, Inter, Parma e Viktoria Plzen, Soulé è stato meno pericoloso.

Le parole di Gasperini

Interrogato sulla questione, Gian Piero Gasperini ha risposto che, a suo avviso, Soulé non è in difficoltà con Dybala. Ha sottolineato che Soulé è un valore per la squadra e ha sempre fatto ottime prestazioni. Per Gasperini, Dybala è un riferimento tecnico importante che aiuta anche i compagni vicino a lui, come lo stesso Soulé.

Il futuro: Dybala e Soulé, una coppia da trovare

Ora la Roma aspetta il recupero di Dybala per capire se la correlazione tra la sua presenza in campo e il rendimento di Soulé è davvero significativa. Nel frattempo, Soulé continuerà a guidare l’attacco giallorosso, cercando di portare la squadra a risalire la classifica in Serie A e a mantenere alta la competitività in Conference League. La prossima sfida contro il Napoli sarà un altro banco di prova importante per entrambi.