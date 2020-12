Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e le politiche giovanili, ha parlato della ripresa dell’attività di base. Ecco le sue parole

Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e politiche giovanili, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della ripresa dell’attività di base.

«Dobbiamo ambire a gennaio a ripartire come ripartirà la scuola. Non sarà mai totale a 360 gradi come sempre. Una ripartenza graduale è possibile, i contatti con il CTS sono continui. Penso di aver fatto il massimo, magari all’inizio abbiamo fatto errori perchè non sapevamo cosa stessimo affrontando. Sono convinto che abbiamo fatto il possibile».