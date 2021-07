Spal, Clotet si presenta: «Società ambiziosa, io e Tacopina siamo simili»

Si è presentato il nuovo allenatore della Spal, Josep Clotet. Ecco le sue dichiarazioni e le sue aspirazioni per la nuova stagione

Josep Clotet si è ufficialmente presentato alla Spal, in conferenza stampa. L’ex tecnico del Brescia ha parlato anche del primo approccio con il presidente Tacopina e degli obiettivi prefissati per la sua squadra.

SQUADRA GIOVANE – «Mi piace allenare squadre giovani, affamate, che abbiano voglia di fare. La società rispecchia questo sentimento, è ambiziosa: la dirigenza si sta muovendo per rinforzare la rosa, ma non dobbiamo avere fretta».

SERIE B – «Rispetto alla Championship, qui si fa riferimento più alla tattica mentre in Inghilterra il campionato è più fisico. Le squadre di Serie B scendono in campo organizzate tecnicamente e giocano come gruppo, non per il singolo».

TACOPINA – «La mentalità di Joe Tacopina è molto simile alla mia. Vogliamo che il club cresca e c’è un chiaro piano per raggiungerlo. E tutto ciò mi piace molto».