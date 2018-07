Spal, colpo in attacco: preso Andrea Petagna

La Spal ha chiuso l’affare Andrea Petagna, l’attaccante ha già lasciato il ritiro nerazzurro e presto si aggregherà a quello emiliano

Continua la campagna di rafforzamento in attacco della Spal. La squadra allenata da Semplici potrà contare infatti anche su Andrea Petagna. L’attaccante classe ’95 ha appena lasciato il ritiro dell’Atalanta: scambio di documenti in corso tra le due società, la Spal aspetta Petagna. 3 milioni di euro per il prestito, più 12 milioni per l’obbligo di riscatto: dovrebbero essere queste le cifre dell’operazione, con Petagna che firmerà un contratto di 5 anni a 1,3 milioni più bonus a stagione.

Nel frattempo il club orobico ha messo le mani su Pasalic, in uscita dal Chelsea. Bruciata la concorrenza della Fiorentina. Il centrocampista croato del Chelsea (l’ultima stagione allo Spartak Mosca in prestito) dovrebbe in settimana sbarcare a Bergamo per la firma con l’Atalanta. Prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro la formula dell’affare.