Spal, la scommessa di Marino: «Se battiamo la Juve, non mangio cannoli per una settimana»

Pasquale Marino ha parlato del match di Coppa Italia contro la Juventus

Pasquale Marino, allenatore della Spal, in una intervista a Tuttosport ha parlato della partita di Coppa Italia contro la Juventus.

«Contro la Juventus sarà durissima. Ma ci presenteremo allo Stadium per provarci, non in gita di piacere. I pronostici sono per loro e noi abbiamo poche possibilità, però faremo il massimo per tentare l’impresa. Fioretto in caso di qualificazione? Se succede, sono disposto a rinunciare ai miei adorati dolci. Diciamo una settimana senza cannoli siciliani».