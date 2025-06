Spalletti Italia è già finita? A breve un incontro faccia a faccia con Gravina

Spalletti a rischio sulla panchina dell’Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia: a breve un incontro con Gravina per decidere

Luciano Spalletti rischia seriamente la panchina della Nazionale azzurra, come riportato in prima pagina dall’edizione online de La Repubblica. Il quotidiano anticipa che martedì si terrà un incontro decisivo tra il ct e il presidente della FIGC Gabriele Gravina, un faccia a faccia che già suona come un momento “dentro o fuori” per l’allenatore. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, con il primo posto nel girone compromesso, la pressione su Spalletti si è intensificata, costringendo la squadra a una difficile rincorsa verso i playoff mondiali.

Il ct, consapevole delle nubi che si addensano sulla sua guida tecnica, si sente nuovamente in discussione, esattamente come accadde dopo gli Europei di Germania. Spalletti avrebbe voluto anticipare l’incontro con Gravina per discutere subito del futuro, ma per motivi organizzativi il confronto è stato posticipato a martedì, concedendo a entrambe le parti una breve pausa di riflessione. La priorità ora è tornare rapidamente alla vittoria per evitare un “tragico tris” di eliminazioni, ma il destino del commissario tecnico appare appeso a un filo.