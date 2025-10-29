Spalletti Juve, l’accordo è sempre più vicino! L’ex Napoli ha detto sì alla formula proposta: ecco quando si chiude! Tutti i dettagli

Spalletti Juve, intesa a un passo: l’ex Napoli ha accettato la formula contrattuale. Attesa la chiusura nelle prossime ore

La Juventus è vicina a sciogliere il nodo allenatore. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la società bianconera ha accelerato i contatti e Luciano Spalletti è ormai il candidato principale per la panchina. L’ex CT della Nazionale ha incontrato Damien Comolli, mostrando apertura alla formula contrattuale proposta dal club.

Il progetto prevede un accordo “breve” e legato agli obiettivi: 8 mesi fino a fine stagione, con rinnovo automatico fino al 2027 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una scelta di prudenza, dettata dai costi ancora a bilancio per gli staff di Tudor e Motta, ma che Spalletti ha accettato con entusiasmo, attratto dall’idea di guidare un progetto competitivo dopo aver rifiutato le offerte dall’Arabia Saudita.

Nella giornata, Comolli ha avuto un lungo confronto anche con Giorgio Chiellini, rientrato alla Continassa da un impegno istituzionale a Riad. La decisione finale sarà condivisa, ma il colloquio con Spalletti ha già tracciato la direzione. Restano da definire i dettagli economici, motivo per cui l’incontro si è chiuso senza l’annuncio ufficiale. Tuttavia, la fumata bianca potrebbe arrivare entro 48 ore.

Nel frattempo, Massimo Brambilla guiderà la squadra nella sfida di mercoledì contro l’Udinese. Parallelamente, la Juventus mantiene un piano B: Raffaele Palladino, sponsorizzato dal DT Modesto, rimane l’alternativa principale qualora la trattativa con Spalletti dovesse sorprendentemente saltare.