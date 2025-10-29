Spalletti Juve, firme in arrivo! Ecco cosa manca per l’inizio di una nuova era in bianconero. Le ultimissime

Spalletti Juve: tutto pronto per le firme! La nuova era bianconera è ai blocchi di partenza. Tutti i dettagli

La ricerca è finita: la Juventus ha scelto il suo nuovo condottiero. Luciano Spalletti prenderà il posto di Igor Tudor sulla panchina bianconera. A dare la notizia è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha confermato la chiusura di una trattativa lampo, condotta con fermezza dalla dirigenza juventina nelle ultime 48 ore. L’accordo verbale è stato raggiunto e si è ora entrati nella fase burocratica finale: la fumata bianca è ormai imminente.

Mentre la squadra vince, la dirigenza lavora

Durante la sfida contro l’Udinese, vinta 3-1 sotto la guida del tecnico ad interim Massimo Brambilla, i vertici del club erano impegnati in un’operazione cruciale. Damien Comolli, futuro Amministratore Delegato, e François Modesto, Direttore Tecnico, hanno portato avanti i colloqui decisivi per assicurare una nuova guida tecnica. L’accordo con Spalletti, basato su obiettivi, ha ricevuto il via libera.

Contratto a obiettivo e fiducia nel progetto

La trattativa, avviata lunedì dopo l’esonero di Tudor, ha trovato il suo punto di svolta grazie ai colloqui tra Comolli (affiancato da Giorgio Chiellini) e l’entourage di Spalletti, rappresentato dal figlio Samuele. Il nodo principale era la formula contrattuale, che è stata sciolta con una proposta “a obiettivo”: un contratto di 8 mesi, fino a giugno 2026, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Spalletti dice sì: niente Arabia, niente Turchia

L’ex CT ha rifiutato offerte milionarie da club di Arabia Saudita e Turchia (tra cui Al-Ittihad e Fenerbahce), preferendo attendere un progetto competitivo in Serie A. La sua risposta è stata chiara: piena disponibilità e fiducia nella missione di rilancio juventina, senza porre l’accento sull’aspetto economico.

Firme imminenti, debutto già domani

Con i contratti già approvati legalmente da entrambe le parti, manca solo il momento formale delle firme. La Juventus punta ad avere Spalletti operativo il prima possibile: il suo primo allenamento alla Continassa è previsto per domani, giovedì 30 ottobre.

L’ANNUNCIO DI MORETTO – «Juventus-Spalletti, contratti approvati e firme in arrivo».