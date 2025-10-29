 Spalletti Juve, firme in arrivo! Ecco cosa manca per l'inizio di una nuova era in bianconero. Le ultimissime
Juventus News

Spalletti Juve, firme in arrivo! Ecco cosa manca per l’inizio di una nuova era in bianconero. Le ultimissime

2 minuti ago

Spalletti

Spalletti Juve: tutto pronto per le firme! La nuova era bianconera è ai blocchi di partenza. Tutti i dettagli

La ricerca è finita: la Juventus ha scelto il suo nuovo condottiero. Luciano Spalletti prenderà il posto di Igor Tudor sulla panchina bianconera. A dare la notizia è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha confermato la chiusura di una trattativa lampo, condotta con fermezza dalla dirigenza juventina nelle ultime 48 ore. L’accordo verbale è stato raggiunto e si è ora entrati nella fase burocratica finale: la fumata bianca è ormai imminente.

Mentre la squadra vince, la dirigenza lavora

Durante la sfida contro l’Udinese, vinta 3-1 sotto la guida del tecnico ad interim Massimo Brambilla, i vertici del club erano impegnati in un’operazione cruciale. Damien Comolli, futuro Amministratore Delegato, e François Modesto, Direttore Tecnico, hanno portato avanti i colloqui decisivi per assicurare una nuova guida tecnica. L’accordo con Spalletti, basato su obiettivi, ha ricevuto il via libera.

Contratto a obiettivo e fiducia nel progetto

La trattativa, avviata lunedì dopo l’esonero di Tudor, ha trovato il suo punto di svolta grazie ai colloqui tra Comolli (affiancato da Giorgio Chiellini) e l’entourage di Spalletti, rappresentato dal figlio Samuele. Il nodo principale era la formula contrattuale, che è stata sciolta con una proposta “a obiettivo”: un contratto di 8 mesi, fino a giugno 2026, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Spalletti dice sì: niente Arabia, niente Turchia

L’ex CT ha rifiutato offerte milionarie da club di Arabia Saudita e Turchia (tra cui Al-Ittihad e Fenerbahce), preferendo attendere un progetto competitivo in Serie A. La sua risposta è stata chiara: piena disponibilità e fiducia nella missione di rilancio juventina, senza porre l’accento sull’aspetto economico.

Firme imminenti, debutto già domani

Con i contratti già approvati legalmente da entrambe le parti, manca solo il momento formale delle firme. La Juventus punta ad avere Spalletti operativo il prima possibile: il suo primo allenamento alla Continassa è previsto per domani, giovedì 30 ottobre.

L’ANNUNCIO DI MORETTO – «Juventus-Spalletti, contratti approvati e firme in arrivo».

