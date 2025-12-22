Spalletti Juventus, il retroscena dopo il successo interno contro la Roma! Messaggio di Elkann al tecnico bianconero: ecco cosa gli ha detto

Spalletti Juventus: la vittoria contro la Roma consolida il rapporto tra il tecnico e la proprietà? Dopo il 2-1 John Elkann ha scritto al tecnico bianconero

I tre punti conquistati nel big match contro la Roma non hanno portato soltanto entusiasmo sugli spalti dell’Allianz Stadium e ossigeno alla classifica della Juventus, ma hanno anche rafforzato l’asse tra panchina e vertici societari. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel post-partita il telefono di Luciano Spalletti ha vibrato per una notifica speciale.

Il tecnico di Certaldo ha ricevuto un messaggio di complimenti direttamente da John Elkann. L’amministratore delegato di Exor, holding che controlla il club bianconero, ha voluto esprimere personalmente la propria soddisfazione per il successo per 2-1, che ha riportato la Vecchia Signora a una sola lunghezza dal quarto posto, snodo fondamentale in ottica Champions League.

Un rapporto nato nell’emergenza

Non si è trattato di un semplice gesto istituzionale. Quel messaggio rappresenta la conferma di un rapporto diretto e solido, nato nel momento più delicato della stagione. Elkann è stato infatti il primo sponsor della scelta di Spalletti, individuato come l’uomo giusto per rimettere ordine e identità a una squadra in difficoltà.

La decisione presa il 30 ottobre, con l’esonero di Igor Tudor, è stata una scommessa forte della proprietà. Una scommessa che, oggi, Elkann sente di aver vinto: serviva un normalizzatore, ma anche un allenatore capace di proporre un calcio offensivo e moderno. I risultati stanno dando ragione alla dirigenza.

La svolta tra Europa e campionato

L’attestato di stima del numero uno di Exor certifica il lavoro svolto alla Continassa. Con Spalletti in panchina, la Juventus ha cambiato volto sia in campo europeo sia in Serie A. In Champions League, i bianconeri hanno raddrizzato un girone che appariva compromesso, rimettendo nel mirino i playoff con rinnovata fiducia. In campionato, è finalmente arrivata la continuità di rendimento, con la vittoria sulla Roma a suggellare una fase positiva fatta di solidità difensiva e di una riscoperta di talenti che sembravano smarriti.

La “cura Spalletti” sta funzionando e la proprietà, solitamente silenziosa ma sempre presente, osserva e applaude. Con questo spirito, la Juventus si avvia a chiudere il 2025 con una consapevolezza nuova: quella di essere tornata padrona del proprio destino.

