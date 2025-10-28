Spalletti dice tutto: «Nessun contatto con squadre italiane ma sono a disposizione. Juventus? Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore» – VIDEO

Spalletti e l’ipotesi Juve dopo l’addio a Tudor: l’ex CT apre al dialogo, sottolinea il prestigio del club e non dimentica di rendere omaggio a…

L’accordo non è ancora stato raggiunto, ma le dichiarazioni di Luciano Spalletti sembrano ormai quelle di chi si prepara a sedersi sulla panchina della Juventus. Intervenuto a margine di un evento a Milano, l’ex commissario tecnico ha affrontato il tema del proprio futuro e della situazione in casa bianconera dopo l’esonero di Igor Tudor. Pur precisando di non aver avuto contatti diretti con la dirigenza, Spalletti ha ribadito la sua apertura al dialogo, lasciando intendere con chiarezza la voglia di rimettersi in gioco e il rispetto per il prestigio del club torinese.

DISPONIBILITÀ E MOTIVAZIONI – «Io fino a questo momento qui non ho avuto nessun contatto in Italia ma sono aperto a parlare con chiunque perchè devo rimettere a posto quello che è successo in Nazionale, devo rimarginare quella ferita. Nuovo capitolo? Andare a lavorare in un nuovo club sarebbe una nuova sfida personale, qualsiasi cosa sarebbe una sfida.»

L’ABBRACCIO CON TOTTI – «Abbraccio con Totti? Era una cosa che tutti e due covavamo dentro, quando ci siamo visti ci siamo abbracciato, abbiamo rimesso a posto quell’affetto che doveva riemergere.»

SU TUDOR E LA JUVE – «Juve? Io ho detto che prima di tutto se si parla di Juventus il mio sentimento va a Tudor perchè so cosa si prova essendoci passato diverse volte, poi lui è una persona bella che ha sentimento e passione per questo sport. La Juventus è un grande club e ha una grande storia, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore».

