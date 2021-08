Spezia, annullata amichevole di domani con il Trento

Lo Spezia e il Trento, di comune accordo, hanno deciso di annullare l’amichevole in programma domani: il comunicato

«La prevista amichevole contro lo Spezia, in programma domani, 3 agosto, a Ronzone alle ore 17, è stata annullata in accordo con il Club ligure. Domani pomeriggio i gialloblu sosterranno un allenamento congiunto con il Sona, formazione veronese che sarà al via del prossimo campionato di serie D. La seduta d’allenamento si terrà allo stadio “Comunale” di Sona con inizio alle ore 17».