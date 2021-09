Spezia, Bastoni: «Bravi a crederci col Venezia. Nazionale? Un sogno»

Simone Bastoni, centrocampista dello Spezia, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Siamo stati molto bravi a crederci fino alla fine, tenendo duro quando è servito e affondando nel momento decisivo per portare a casa la vittoria. La prossima settimana ci aspettano due sfide complicate, sappiamo che non sarà una passeggiata, ma ci prepareremo al meglio come sempre, prestando più attenzione a migliorarci e mantenendo alta la concentrazione».

NAZIONALE – «Per me sarebbe un sogno, ma c’è ancora tanta strada e molto lavoro da fare prima di raggiungere questo obiettivo».