Spezia, Chisoli: «Settimana complicata. Platek? Abbiamo un obiettivo»

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan: le sue dichiarazioni

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan.

CESSIONE DEL CLUB – «È stata una settimana molto intensa: c’è stata la definizione del deal in pochissimo tempo, poi un rappresentante della società americana è venuto a La Spezia ed è rimasto impressionato dalle strutture in senso positivo. Ma per fortuna la squadra è rimasta concentrata sulla partita, speriamo di fare bene».

CAMBIAMENTI SOCIETARI – «No, assolutamente. Loro sono arrivati in un momento delicato, siamo in pieno campionato e non hanno intenzione di fare alcun cambiamento. Poi conosceranno piano piano la realtà».

OBIETTIVI – «Di crescere, consolidarsi, ma per poterlo fare sarebbe fondamentale restare in Serie A. Anche se sarà difficilissimo».

STADIO PIENO – «Proprio per quello vorremmo restare anche l’anno prossimo, per dare ai tifosi l’opportunità di vivere quello che non hanno potuto vivere quest’anno».