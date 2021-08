Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Agudelo e Salcedo: otto colpi nell’ultimo giorno di mercato per i liguri

Certi amori non finiscono! Dal Genoa C.F.C. arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, il talento colombiano Kevin Agudelo, tra i grandi protagonisti della storica salvezza in massima serie raggiunta con un turno di anticipo nella scorsa stagione. Colombiano, nato a Puerto Caicedo, muove i primi passi nel mondo del calcio a Bogotà, prima di avere la grande occasione di mettersi in mostra in prima divisione con l’Atletico Huila, esperienza che gli vale l’approdo in Italia, più precisamente al Genoa, con cui ha trascorso la prima fase del campionato 2019/2020, concluso con la maglia della Fiorentina.

Classe 1998, grinta e carattere da vendere, nella passata stagione è sceso in campo in 33 occasioni totali con la maglia delle Aquile, conquistando tutti per dinamicità, tecnica e duttilità tattica, caratteristiche che lo rendono un elemento davvero prezioso nello scacchiere di qualsiasi tecnico. Da subito molto legato all’ambiente spezzino, ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore dei tifosi aquilotti con prestazioni importanti e una simpatia contagiosa. Bentornato in maglia bianca Kevin!

Lo Spezia, nel frattempo, ha ufficializzato anche l’arrivo in prestito di Eddie Salcedo. L’attaccante lascia così l’Inter e si accasa nel club ligure.