Spezia, Gotti: «Con il Napoli cambiamo qualcosa. Serve qualità»

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha presentato la gara con il Napoli a DAZN: le sue parole nel pre gara

PRE GARA – «E’ una questione di compiti e funzioni, pur non cambiando tanto come formazione cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci possa aiutare almeno sulla carta. Il Napoli fa il suo campionato e noi altrettanto, quello che vorrei vedere è un miglioramento in entrambe le fasi, vorrei che riuscissimo ad utilizzare le nostre qualità e parlo farlo serve qualità. Ampadu? Senza caricarlo di troppe responsabilità, la sua stagione per ora è fatta solo di amichevoli e ci sarà l’impatto con il campionato, lo conosco bene ed è un ottimo giocatore».