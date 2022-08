Spezia, Gotti: «Mercato? Con la società ci siamo detti cose precise»

L’allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN: il suo pensiero sulla sessione di mercato del club ligure

Così Gotti ha commentato il mercato dello Spezia, uscito con le ossa rotte dal match contro l’Inter:

MERCATO – «Ci siamo detti cose molto precise, andiamo in cerca di una fisicità diversa in alcuni ruoli per il campionato che deve fare lo Spezia. C’è grande condivisione con il club riguardo le esigenze. Voglio limitare il numero di giocare e alzare l’asticella della competitività nei ruoli»

INTER – «Mi interessa relativamente dello 0-0 dopo trenta minuti, avevamo preparato delle cose diverse e non abbiamo gestito la palla come era possibile fare. L’atteggiamento del secondo tempo, dove proviamo a sfruttare le nostre qualità, è migliore».