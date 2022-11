Dragowki lascia il campo in Barella: bruttissimo infortunio alla caviglia: paura tra i compagni di squadra dello Spezia

Bruttissimo infortunio alla caviglia per Dragowski durante la sfida tra Spezia e Verona. Il portiere ha lasciato il campo in barella e salterà il mondiale. Inoltre, tutti i calciatori dello spezia con le mani in faccia e qualcuno anche con le lacrime.