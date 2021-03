Spezia, Italiano: «Prestazione superlativa. Nzola? Infortunio pesante»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo, colpendo anche due traverse. La prestazione è stata superlativa, peccato per il secondo gol che non è arrivato. Sono fiducioso, non era facile recuperarla. Conoscevamo la qualità del Benevento in ripartenza, ci siamo detti di non regalare troppi palloni».

NZOLA – «Bisogna aspettarlo e dargli minutaggio, è evidente che non abbia ancora recuperato la forma. È stato vittima di un infortunio pesante, ma sono sicuro che tornerà Nzola di due mesi fa».

SALVEZZA – «Non sono preoccupato, ma spero di avere tutti gli uomini a disposizione e giocare con la stessa mentalità che abbiamo messo in campo contro il Milan. Se vogliamo restare in Serie A, dobbiamo restare sempre concentrati».