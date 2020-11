M’Bala Nzola è senza dubbio il calciatore più chiacchierato dello Spezia dopo la doppietta al Benevento. Le sue parole

M’Bala Nzola è il volto dello Spezia, dopo la vittoria contro il Benevento. Intervistato da Tuttosport, l’attaccante ha posto i suoi obiettivi: salvezza con tanti gol.

«I miei gol fondamentali per la salvezza dello Spezia. Poi sono ambizioso e vorrei provare a rientrare tra i top 5 marcatori della Serie A. Interessamento della Fiorentina per me? Voci ne ho sentite tante, ma personalmente non ho mai parlato con il club toscano».