Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Le sue dichiarazioni.

CARICA – «La vigilia? Deve essere il più normale possibile, anche se così non è. Giocare con Juve, Inter, Milan, in casa, non mi dà bisogno di motivare i giocatori, perché tutti vorrebbero giocarla. Dovremo essere noi con la voglia, l’iniziativa, ad aiutare i tifosi a darci una mano contro una delle possibili pretendenti alla vittoria del campionato. Non vedo il perché di prepararli in maniera diversa, saranno extra motivati».

JUVENTUS – «Credo che abbiano una rosa con giocatori che non abbiamo bisogno di giudicare. Hanno un livello enorme. Sono una rosa ampia, di qualità. Vivono un momento difficile, ma mi aspetto quello che ho visto con Malmoe e Milan nel primo tempo. Dobbiamo essere al nostro massimo, fare la nostra partita e vedere che succede. A livello di risultati possono essere in difficoltà, ma la pressione la abbiamo tutti. Dobbiamo fare più punti ora per arrivare alla fine e giocarcela con le squadre che lotteranno con noi. Domani non sarà diverso».