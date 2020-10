Spezia, torna Nzola: svincolato dal Trapani dopo l’esclusione dalla Serie C

Lo Spezia ritrova M’Bala Nzola: l’attaccante classe 1996 arriva dopo essersi svincolato dal Trapani, escluso dal campionato di Serie C

Lo Spezia ritrova un rinforzo in attacco a calciomercato chiuso. Torna in liguria infatti M’Bala Nzola, attaccante classe 1996 già nelle fila del club ligure.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante arriva da svincolato dal Trapani dopo che la società siciliana è stata esclusa dal campionato di Serie C dopo non essere scesa in campo con Casertana e Catanzaro. Ora tutti i calciatori del Trapani sono svincolati.