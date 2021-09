Spezia, ufficiale la partnership con Bitci: il comunicato del club

Lo Spezia ha ufficializzato la partnership con Bitci.com, leader mondiale tra i fornitori di tecnologia blockchain

«Bitci.com, uno dei leader mondiali tra i fornitori di tecnologia blockchain, è ufficialmente Premium Partner dello Spezia Calcio fino alla stagione 2023/2024.

Per il club aquilotto è una grande soddisfazione legarsi alla realtà di Bitci.com, unica azienda tecnologica in Turchia con una propria rete blockchain e una propria criptovaluta. Bitci.com ha recentemente siglato una serie di collaborazioni con le nazionali di Spagna, Brasile e Uruguay, club di Premier League, LaLiga, Scottish Premiership, Portuguese Primera Liga e con altri marchi prestigiosi come MotoGP e McLaren.

Tecnologia e innovazione saranno alla base del progetto tra Bitci.com e Spezia Calcio, un progetto che porterà la società spezzina nell’esclusiva cerchia dei club di altissimo livello determinati ad essere protagonisti nella rivoluzione digitale del futuro.

La partnership tra Bitci.com e Spezia Calcio prevede una serie di benefit, tra i quali il posizionamento del logo sul retro delle maglie da gioco per la stagione in corso, ma anche una serie di iniziative riservate ai tifosi dello Spezia Calcio nel mondo che saranno annunciate nel prossimo futuro.

“Legare il marchio Spezia Calcio ad una realtà così importante e innovativa è per noi motivo di orgoglio. L’accordo con Bitci.com è solo il primo passo verso un processo di trasformazione digitale che ci aiuterà ad avvicinarci ancora di più ai nostri tifosi e a creare ulteriore valore per i nostri partner commerciali. Il nostro è un club che guarda al futuro e non avremmo potuto scegliere un partner migliore per fare passi da gigante verso un domani radioso”, le parole del Chief Revenue Officer dello Spezia Calcio, Luca Scafati.

Soddisfatto anche Onur Altan Tan, CEO di Bitci Technology: “Siamo molto entusiasti di espandere le nostre partnership globali tramite questo nuovo accordo con lo Spezia Calcio. Questa è la nostra prima partnership in Serie A, uno dei campionati di calcio più seguiti al mondo, che rende questa collaborazione per noi indimenticabile. La cosa più importante per Bitci è illuminare il futuro dei nostri partner commerciali e come una delle principali piattaforme di fan token al mondo, sicuramente forniremo un’esperienza esclusiva ai tifosi dello Spezia Calcio. Inoltre, con questa importante collaborazione, siamo molto felici di portare la nostra tecnologia in Italia”».