Spezia, Verde: «Italiano pronto per un grande club»

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della salvezza conquistata in Serie A. Le sue dichiarazioni.

SALVEZZA – «È stata una stagione importante per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato un grande risultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mister Italiano siamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio».

ITALIANO – «Gioca un grande calcio, lo ha dimostrato qui a La Spezia e credo sia prontissimo per esportare le sue idee in un grande club».