Spinazzola si presenta e promette: «Sarò in campo ad ottobre»

La Juventus ha presentato ufficialmente Leonardo Spinazzola il quale ha svelato anche il numero di maglia che indosserà: «Ho scelto il 37»

Ultimo dei nuovi acquisti bianconeri a presentarsi è Leonardo Spinazzola, il quale scaduto il prestito biennale all’Atalanta è tornato a casa madre. L’entusiasmo di tornare nella squadra campione d’Italia è stato però fermato da un brutto infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo fino ad ottobre. Il terzino però rassicura tutti sulle sue «Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita martedì e va tutto bene. Ora c’è solo da lavorare e aspettare. Rientro? Penso tra metà ottobre e novembre».

Le emozioni vissute per il ritorno in bianconero: «E’ una grande emozione, stare qui per me è un sogno. Ho aspettato tanto per essere qui e adesso sono felice.La società ha fatto un lavoro enorme. Il centro sportivo è meraviglioso. Tutto è molto differente rispetto a quando me ne sono andato». Spinazzola ammette:«L’anno scorso ho provato a prendere un treno che non potevo perdere. Volevo venire qua. L’Atalanta però mi ha chiesto di rimanere ed è stato un anno positivo.Ringrazio l’Atalanta, sono stati due anni bellissimi. Borussia Dortmund? Non ci ho mai pensato, il mio obiettivo è sempre stato la Juve».

Quindi Spinazzola fa chiarezza sul suo ruolo in campo: «Ho quasi sempre giocato a sinistra e mi trovo meglio lì ma se il mister me lo chiederà giocherò anche a destra. Avevo già fatto un mese di ritiro con Allegri quattro anni fa e conosco tanti compagni, per cui parto avvantaggiato». Infine il terzino svela il numero di maglia, nel segno della continuità: “Ho scelto il 37 perchè mi ha portato fortuna a Bergamo”.