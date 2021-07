Spinazzola è in partenza per la Finlandia, domani l’operazione. Ecco il messaggio su Instagram del terzino azzurro

Leonardo Spinazzola è in partenza per la Finlandia, dove domani si sottoporrà ad un intervento condotto dagli specializzati Dott. Orava e Dott. Lempainen per ricostruire il tendine d’Achille del piede sinistro.

Prima del decollo, il terzino azzurro ha pubblicato una foto con la famiglia e un bel messaggio su Instagram con cui ha voluto infondere positività al gruppo azzurro e ai suoi follower: «La forza del lupo è il branco. La forza del branco è il lupo. E ora si parte».