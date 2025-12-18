Sponsor Roma, vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, in chiusura il partner principale: ecco quale sarà

Sponsor Roma, vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, il club giallorosso accelera per il partner principale

La Roma è sempre più vicina a chiudere l’accordo per il nuovo Main Sponsor della maglia. Un obiettivo dichiarato già nelle scorse settimane da Michael Gandler, nuovo responsabile commerciale del club, che durante la conferenza di presentazione di Wizz Air come sponsor di manica aveva indicato la chiusura del main sponsor come priorità immediata.

Nella giornata di oggi arrivano ulteriori conferme: secondo quanto riportato da “Te la do io Tokyo”, la società giallorossa sarebbe a un passo dall’intesa con Stake, piattaforma britannica di betting pronta a comparire sul fronte della maglia.

Stake e il legame con i Friedkin

Il profilo di Stake non è nuovo all’orbita Friedkin. La piattaforma è infatti già Main Sponsor dell’Everton, altro club di proprietà della famiglia Friedkin, dettaglio che avrebbe facilitato i contatti e accelerato la trattativa. Un rapporto consolidato che ora potrebbe estendersi anche alla Roma.

L’eventuale chiusura rappresenterebbe un passaggio strategico per il club, sia in termini di visibilità internazionale sia per il rafforzamento delle entrate commerciali, tassello fondamentale per sostenere il progetto sportivo.

In attesa dell’ufficialità, a Trigoria filtra ottimismo: la Roma si prepara a completare il puzzle degli sponsor, dando continuità al nuovo corso commerciale avviato dalla dirigenza.

