Squalifica Abraham, il centravanti salta Roma-Inter

Squalifica Abraham, scatta il turno di stop per il centravanti inglese, che salterà Roma-Inter in programma sabato sera

Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi sono infatti sotto nel punteggio in casa del Bologna e, oltretutto, dovranno fare anche a meno di Tammy Abraham per la prossima partita.

Il centravanti inglese, diffidato, è stato infatti ammonito per un contatto con Svanberg, per il quale ha poi protestato molto. Turno di squalifica contro l’Inter.