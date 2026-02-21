Stadio Flaminio, Gualtieri svela: «È positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello»

Stadio Flaminio, Gualtieri: «È positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello»

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha affrontato diversi temi legati alla città e alle prospettive dei prossimi anni. Tra gli argomenti più significativi è emerso quello dei nuovi impianti sportivi, inclusa la situazione dello stadio della Lazio. La società biancoceleste ha infatti presentato un progetto per il recupero e la riqualificazione del Flaminio, proponendolo come sede futura delle proprie partite casalinghe.

PAROLE – «È molto positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello come il Flaminio, che da anni è chiuso e versa nel degrado. Adesso ci sarà la conferenza dei servizi preliminare che consentirà di esaminare nel dettaglio i vari aspetti del progetto. Noi lavoreremo con lo stesso impegno messo sul progetto della Roma».

Gualtieri ha espresso fiducia sui tempi di costruzione dei due nuovi impianti, sostenendo che completare sia lo stadio della Roma sia quello della Lazio entro il 2032 è del tutto realistico. Una scadenza che non è casuale: coincide infatti con il calendario legato alla candidatura di Roma per ospitare gli Europei del 2032, un appuntamento che renderebbe la Capitale uno dei centri nevralgici della competizione qualora l’assegnazione venisse confermata.