Stadio Roma, Raggi: «Aspetto i Friedkin in Campidoglio. Sui tempi...»

La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a parlare della questione relativa al nuovo stadio della Roma

Virginia Raggi, sindaca di Roma, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della questione relativa al nuovo stadio della Roma.

INCONTRO FRIEDKIN – «Non ne abbiamo ancora parlato. Non avrebbe avuto senso, sarebbe stato irrituale con un altro dossier ancora aperto. Aspetto la proposta e aspetto Dan e Ryan Friedkin in Campidoglio».

TEMPISTICHE – «È presto per dirlo. Il progetto stesso verrà analizzato dai vari uffici, i tecnici si parleranno. Ma noi siamo pronti a fare tutto nel più breve tempo possibile, naturalmente nel rispetto della legge. Siamo pronti, insomma».

PALLOTTA – «Le parole di Pallotta valgono quel che valgono. E i tifosi della Roma lo sanno. La cifra di 750 milioni? Le dico solo che aveva promesso di pagare una multa per il bagno nella fontana e non l’ha fatto. Aveva promesso di ristrutturare un’altra fontana e non l’ha fatto. Andiamo avanti, conta solo il futuro».