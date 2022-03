La stampa tedesca dura su Rangnick: «Non fa un gioco moderno». Lo scontro tra giochisti e risultatisti è forte anche in Germania

Il prestigioso quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha commentato in modo molto duro l’eliminazione del Manchester United di Ralf Rangnick.

L’ex allenatore dello Schalke 04 è una figura molto divisiva nel mondo calcistico tedesco. È lui che, silenziosamente, aveva iniziato la rivoluzione stilistica della Germania del pallone, poi sublimata da Klinsmann. La figura di Simeone, difensivista e vincente, rappresenta maggiormente il gusto di una parte degli appassionati di calcio, tedeschi ma non solo.

La FAZ, decisamente avversa a Rangnick, riporta le parole di Scholes («Non so come sia diventato allenatore dello United») e di Capello («Ha fatto cose interessanti, ma non importanti») per suffragare la propria posizione critica.

Il giornalista Christopher Meltzer aggiunge «Si potrebbe discutere se la sua idea di gioco soddisfi ancora i requisiti moderni».

Insomma, come in Italia abbiamo il dibattito tra “giochisti” e “risultatisti“, con l’attuale critica ad Allegri (che ha un’idea di calcio opposta a Rangnick), anche all’estero le cifre del dibattito sono simili.