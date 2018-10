Stankovic approva: «Bravo Spalletti, Politano mi ha sorpreso. Gagliardini? Mi aspetto di più»

Intervistato da Sky Sport 24, Dejan Stankovic ha parlato della ripresa dei nerazzurri sotto Luciano Spalletti

Dejan Stankovic analizza il momento dei nerazzurri ai microfoni di Sky, che dopo un inizio infelice ha inanellato ben sei vittorie consecutive tra campionato e Champions: «L’Inter ha messo insieme un bel filotto. Mi aspettavo arrivasse prima o poi perché è una bella squadra. Ben costruita. Hanno un allenatore bravo come Spalletti. Migliora partita come partita e mi piace il fatto che nelle difficoltà i giocatori escano fuori e resistano. Hanno una reazione che mi piace tanto».

Riflettori su Icardi, e in generale su tutta la squadra: «Mauro è un grande giocatore, ogni anno diventa più forte e maturo, cinico. Una rosa che ha tanti margini di miglioramento. Ha tanti cambi e la panchina lunga è importante. Su tre fronti si spendono molte energie e avere qualche cambio va sempre bene. Stanno migliorando tanti giocatori, mi aspettavo di vedere con un passo giusto Politano. Mi ricordavo le sue discese e ora lo vedo molto bene. Mi aspetto di più da Gagliardini, un giocatore che può diventare importante per l’Inter e può crescere».

Focus sul derby e sulle tre competizioni che l’Inter sta disputando che, a detta di Stankovic, è impossibile scegliere su quale puntare attualmente : «L’Inter deve essere pronta per campionato e Champions, non si può scegliere. Bisogna marciare fino alla fine. Sono realista sulla Serie A, si vede che la Juventus fa un altro torneo e le altre squadre giocano per il secondo o terzo posto. Il derby? Una partita unica, non si può dare un pronostico. Sarà bello. Il Milan si è svegliato, l’Inter ha vinto tante partite di fila. Mi auguro vinca l’Inter, ma sarà tosta».