Stati Uniti, il doppio rimpianto di Pulisic

L’uscita dal Mondiale degli USA è un rimpianto sicuramente di Christian Pulisic, che è stato uno dei migliori in campo

Christian Pulisic è senza ombra di dubbio il miglior giocatore che hanno gli Usa. Lo ha dimostrato anche a Qatar 2022, dove ha firmato l’importantissima rete che è valsa 3 punti con l’Iran. Contro l’Olanda il suo errore davanti a Noppert è stato però grave: su quel pallone, sbucato alle spalle della difesa olandese – uno dei pochi sfuggiti al controllo orange – poteva sicuramente fare meglio.

Il giocatore del Chelsea non è più uscito dalla partita dopo l’errore. Ha continuato a macinare gioco, ha determinato il giallo di Koopmeiners, è andato al tiro da fuori area anche se non è risultato efficace. Ed il rimpianto, così, è diventato doppio, visto che Sebino Nela ha raccontato in telecronaca come in fase di riscaldamento avesse provato le conclusioni, segnandone 6 su 7.