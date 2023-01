STATS – Eredivisie: non vince nessuno, Feyenoord in testa

La prima giornata di Eredivisie del 2023 ha evidenziato un po’ di situazioni che vale la pena approfondire.

Può darsi che siano dovute all’arruggiirsi del motore dopo una lunga sosta, ma certo sorprende che nessuna delle squadre nelle prime 4 posizioni sia riuscita a vincere. Ne ha approfittato il Twente, che è andato ad agganciare l’Az Alkmaar a 30 punti. E non è andata male al Feyenoord, che mantiene invariato il suo vantaggio di 3 lunghezze su Ajax e Psv in un turno dove le cose si stavano mettendo molto male.

Ecco qual è stato il comportamento delle 3 big.

FEYENOORD – Sul campo dell’Utrecht è andato sotto dopo appena 3 minuti. Ha stentato parecchio, nonostante una risposta immediata di Danilo che è andata a stamparsi sulla traversa. Nel finale ha rischiato il 2-0 su un diagonale di Douvakis finito sul pari, per poi pareggiare con l’iraniano Jahanbakhsh (57 minuti in Qatar). Nei tempi di recupero si è ritrovato totalmente, andando più volte vicino alla rete del ribaltone.

PSV – Non c’è più Gakpo, ci sarà ancora il Psv? Era la domanda della vigilia dell’incontro con lo Sparta Rotterdam. Ogni risposta non potrebbe che essere superficiale, dopo appena una partita. Resta il fatto che lo 0-0 ha collocato la formazione in un territorio dove non era mai stata: il pareggio. Dopo 10 vittorie e 4 sconfitte, la giostra si è fermata e ne è uscita fuori una gara piatta (anche se c’era un rigore su Teze suggerito anche dal Var ma non concesso dal direttore di gara dopo opportuna revisione)

AJAX – L’1-1 sul campo del Nijmegen potrebbe anche non essere un risultato da condannare. Se non fosse che i campioni d’Olanda si trovavano in vantaggio ed è la terza partita di fila che impattano dopo essersi trovati in avanti. Qatar 2022 ha cronicizzato una “malattia”, invece di guarirla.

Tre big, due soli gol fatti. A ricordare che l’Eredivisie è ben altra cosa, ecco la classifica di chi segna di più in un campionato dove non ci si ferma mai, neanche quando le goleade sono belle robuste. Torneranno dal prossimo turno?