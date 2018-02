Steaua, il presidente attacca: «Lazio? Non è una grande squadra»

Reduce dalla sconfitta esterna contro il Napoli, la Lazio è attesa questa sera dalla trasferta di Bucarest contro lo Steaua in Europa League: le parole del presidente romeno Gigi Becali

Europa League, tutto pronto per Steaua Bucarest-Lazio, andata dei sedicesimi di finale. Biancocelesti a caccia di una vittoria dopo la sconfitta di Napoli, ma dalla Romania arriva l’attacco del presidente dei rossoblu Gigi Becali. Ecco le sue parole ai microfoni di Digi Sport Matinal: «Quella di questa sera è una gara importante, ma non si tratta di un big match».

Continua Gigi Becali: «Sarebbe stato un big match se la mia squadra avesse affrontato uno dei due club che si sono scontrati ieri sera: noi batteremo gli italiani, ma non sarà una grande sfida. Non è possibile definire una grande squadra se non ha vinto alcun trofeo e non ha tanti soldi da investire».