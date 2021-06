Sterling: «Saka decisivo con la sua velocità. Speriamo nel recupero di Mount»

Raheem Sterling è stato intervistato nel post partita di Inghilterra Repubblica Ceca. Le sue dichiarazioni

Il man of the match di Inghilterra-Repubblica Ceca è stato senza dubbio Raheem Sterling, che ha parlato così nel dopo partita: «Siamo partiti forte e a sprazzi abbiamo giocato un buon calcio. Ora dobbiamo proseguire così dando da subito il massimo in ogni partita. L’atteggiamento iniziale è quello giusto. Saka stasera ha dato qualcosa in più alla squadra, ha dato molta dinamicità e il gol è anche merito suo. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, con caratteristiche diverse per preparare bene ogni partita. Ora è tornato Henderson e speriamo di recuperare anche Mount e Chilwell al più presto»