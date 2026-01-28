Sterling Roma: clamorosa indiscrezione per l’attacco giallorosso! L’inglese arriva solo se…C’è una condizione fondamentale

Sterling Roma: indiscrezione importante per l’attacco giallorosso! Potrebbe arrivare solo se…Ecco la condizione fondamentale

Il calciomercato Roma si accende improvvisamente nel rettilineo finale. A pochi giorni dal gong che sancirà la fine della sessione invernale, la dirigenza giallorossa è al lavoro per regalare un rinforzo di qualità al reparto offensivo, cercando di cogliere le classiche opportunità che si presentano negli ultimi giorni di trattative. Tra i tanti nomi che circolano nell’etere capitolino, uno in particolare ha catturato l’attenzione per il suo peso specifico e il suo curriculum internazionale. Secondo quanto riportato da Leggo, la nuova suggestione per l’attacco porta il nome di Raheem Sterling.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un top player ai margini: la situazione di Sterling

L’esterno offensivo del Chelsea, classe 1994, sta vivendo la stagione più difficile della sua carriera. Nonostante sia un giocatore che ha scritto pagine importanti del calcio inglese, quest’anno è finito completamente ai margini del progetto tecnico dei Blues: zero minuti giocati, sempre fuori dai convocati e separato in casa. Proprio questa situazione di stallo rende l’affare possibile. Il Chelsea ha la necessità di sfoltire la rosa, anche in vista dell’imminente rientro dal prestito al Borussia Dortmund di Aaron Anselmino. La formula su cui si ragiona è quella del prestito. Tuttavia, affinché la suggestione diventi realtà, è necessaria una condizione economica imprescindibile: il club inglese dovrebbe partecipare in maniera sostanziosa al pagamento dell’ingaggio del giocatore, attualmente fuori portata per le casse giallorosse, considerando anche che il suo contratto scadrà il prossimo anno.

Chi è Raheem Sterling: velocità ed esperienza

Se l’operazione andasse in porto, la Roma si assicurerebbe un calciatore di livello assoluto. Sterling è un’ala rapida, dotata di baricentro basso, dribbling fulminante e capacità di attaccare la profondità come pochi. Cresciuto nel Liverpool, è esploso definitivamente nel Manchester City di Guardiola, dove ha vinto tutto (Premier League, coppe nazionali) diventando uno degli attaccanti più letali d’Europa. Anche con la Nazionale inglese è stato protagonista in diverse rassegne internazionali (Mondiali ed Europei). La sua esperienza e la sua “fame” di riscatto potrebbero essere l’arma in più per la seconda parte di stagione della Roma.

Il capitolo smentite: no a Gboho

Mentre prende quota la pista inglese, si raffredda definitivamente un’altra voce. È stata spuntata e subito smentita la candidatura di Yann Gboho. L’esterno francese del Tolosa non sembra rientrare nei piani immediati della società capitolina, che preferisce concentrare le proprie energie su profili di maggiore esperienza internazionale come quello di Sterling.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet