Sarà un bel Cagliari, pronto a vivere una stagione un pizzico più tranquilla rispetto allo scorso anno. Gli isolani quest’anno sono stati affidati alle sapienti mani di Rolando Maran, tecnico preparatissimo, che in passato ha fatto le fortune del Chievo. Il monte ingaggi rispecchia quello di una squadra che deve lottare per la permanenza in categoria. Il più pagato è, inevitabilmente, il bomber Leonardo Pavoletti: 1.2 milioni di euro a stagione. Legittimo, visto che porta in dote quei gol che serviranno ai sardi per festeggiare la salvezza a maggio.

Stipendi Cagliari 2018-2019: il monte ingaggi