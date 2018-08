I tifosi della Roma contro Pallotta: «Non siamo usa e getta» – FOTO

Tifosi della Roma contro Pallotta: spunta uno striscione contro l’attuale proprietà

La cessione di Kevin Strootman deve essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo un’estate di per sé già complicata: gli addii di Radja Nainggolan ed Alisson non sono piaciuti moltissimo ai tifosi della Roma, che probabilmente a mercato (italiano) chiuso non se ne aspettavano un altro. Così invece è stato. Strootman è volato a Marsiglia dal suo ex tecnico Rudi Garcia e nella Capitale è montata nuovamente la tensione nei confronti della proprietà. Il presidente James Pallotta è tornato per l’ennesimavolta nel mirino della frangia estrema dei supporters giallorossi che proprio ieri notte hanno nuovamente manifestato il proprio dissenso.

Nei pressi di un cavalcavia è spuntato così uno striscione piuttosto eloquente: «Onora al giocatore che la Lupa rispetta. Americà, la nostra maglia non è usa e getta». Il riferimento chiaro è appunto a Strootman: l’olandese nei giorni scorsi aveva ammesso in pratica di essere stato costretto ai saluti dall’attuale management capitolino (che a sua volta però, tramite il direttore sportivo Monchi, si era affrettato a smentire). Non nuove nemmeno le polemiche riguardanti la gestione societaria di Pallotta, già accusato in passato di aver venduto un po’ troppo facilmente alcuni dei perni della formazione giallorossi, poi non adeguatamente sostituiti. Almeno a detto di moltissimi tifosi. Sorride comunque il bilancio della Roma, un po’ meno allegri i risultati degli ultimi anni.