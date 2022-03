Striscione Verona Napoli, Vezzali: «Non ci sono parole, servono provvedimenti»

La Sottosegretaria Valentina Vezzali esprime il proprio disappunto per lo striscione dei tifosi del Verona verso Napoli

All’arrivo a Malpensa della bandiera paralimpica, la Sottosegretaria Valentina Vezzali ha parlato del vergognoso striscione esposto dai tifosi del Verona verso Napoli. Le parole riprese dall’ANSA.

DICHIARAZIONI – «Non ci sono commenti, auspico che la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Serie A prendano dei provvedimenti importanti. Perché in un contesto come quello che stiamo vivendo, certe cose non devono accadere. Dobbiamo unirci verso la pace, dobbiamo camminare tutti insieme nello spirito dell’accoglienza e della solidarietà».