Strootman saluta la Roma: «Vi auguro il meglio» – VIDEO

Oggi è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Strootman al Marsiglia. Alla Roma andranno 25 milioni più tre di bonus. Il centrocampista olandese, che lascia il club giallorosso dopo cinque anni, ha voluto salutare e ringraziare squadra e tifosi con un breve video apparso sui suoi canali social: «Nel corso degli anni il club è stato come una casa e una famiglia per me e voi ragazzi siete sempre stati lì per sostenermi, nel bene e nel male. Ma come in una famiglia, ci sono alcuni momenti che devi portare avanti in un altro ambiente per sviluppare ulteriormente te stesso e ottenere il meglio. Vorrei ringraziare tutti per il vostro supporto, non lo dimenticherò mai e lo porterò con me».

Dear Romanisti,

It is very hard for me to leave this club. It feels like home and you guys were always there to support me. I want to thank you for your everything, I’ll never forget it and always cherish it. I wish you all the best this season! 💛❤ @officialasroma #ASRoma pic.twitter.com/V1pU1Lix0q

— Kevin Strootman (@Kevin_strootman) August 28, 2018